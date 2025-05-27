Якщо немає, де зберігати речі: 3 місця в оселі, які ви могли не брати до уваги, а дарма
- Є декілька місць в будинку, які ви можете не помічати, але там можна розмістити речі.
- Існує щонайменше 3 "секретних" місць для зберігання речей в будинку.
Багатьом важко знайти місце, щоб помістити всі речі, які у них є в будинку чи квартирі. Ви можете думати, що заповнили кожен куточок своєї оселі, але можете не усвідомлювати, що місця для зберігання більше, ніж думали.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.
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Де можна зберігати речі
Під ліжком
Якщо ви стикаєтеся з обмеженим простором, важливо усвідомити потенціал місця під вашим ліжком.
Цей простір можна ефективно використовувати для розміщення невеликого тренажерного обладнання, такого як гирі та килимки для йоги, а також додаткової постільної білизни, за умови, що вони належним чином захищені від пилу,
– кажуть фахівці.
Можна зберігати речі під ліжком / Фото (Spacejoy)
Верхівка шафи
Верхні полиці шаф часто використовуються недостатньо. Це місце є чудовим рішенням для зберігання багажу, коробок з пам'ятними речами та інших предметів, якими ви не користуєтеся щодня, але які все одно потребують спеціального місця в домі.
Під сходами
Простір під сходами часто залишається непоміченим, але це місце можна перетворити на функціональне рішення для зберігання речей. Можна спроєктувати індивідуальний передпокій, який включає в себе спеціальну зону для зберігання сумок і рюкзаків, а також взуттєву шафу та гачки для курток і парасольок.