Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Де можна зберігати речі

Під ліжком

Якщо ви стикаєтеся з обмеженим простором, важливо усвідомити потенціал місця під вашим ліжком.

Цей простір можна ефективно використовувати для розміщення невеликого тренажерного обладнання, такого як гирі та килимки для йоги, а також додаткової постільної білизни, за умови, що вони належним чином захищені від пилу,

– кажуть фахівці.



Можна зберігати речі під ліжком / Фото (Spacejoy)

Верхівка шафи

Верхні полиці шаф часто використовуються недостатньо. Це місце є чудовим рішенням для зберігання багажу, коробок з пам'ятними речами та інших предметів, якими ви не користуєтеся щодня, але які все одно потребують спеціального місця в домі.

Під сходами

Простір під сходами часто залишається непоміченим, але це місце можна перетворити на функціональне рішення для зберігання речей. Можна спроєктувати індивідуальний передпокій, який включає в себе спеціальну зону для зберігання сумок і рюкзаків, а також взуттєву шафу та гачки для курток і парасольок.