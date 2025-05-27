Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Смотрите также Прикроватные тумбочки: для чего они в спальне и как их правильно выбрать

Где можно хранить вещи

Под кроватью

Если вы сталкиваетесь с ограниченным пространством ограниченным пространством, важно осознать потенциал места под вашей кроватью.

Это пространство можно эффективно использовать для размещения небольшого тренажерного оборудования, такого как гири и коврики для йоги, а также дополнительного постельного белья, при условии, что они должным образом защищены от пыли,

– говорят специалисты.



Можно хранить вещи под кроватью / Фото (Spacejoy)

Верхушка шкафа

Верхние полки шкафов часто используются недостаточно. Это место является отличным решением для хранения багажа, коробок с памятными вещами и других предметов, которыми вы не пользуетесь ежедневно, но которые все равно требуют специального места в доме.

Под лестницей

Пространство под лестницей часто остается незамеченным, но это место можно превратить в функциональное решение для хранения вещей. Можно спроектировать индивидуальную прихожую, которая включает в себя специальную зону для хранения сумок и рюкзаков, а также обувной шкаф и крючки для курток и зонтов.