Як поставити ліжко у спальні, щоб завжди висипатися: секрет феншую

Розташування ліжка у спальні значно важливіше, аніж багато хто думає. Лише обравши правильне місце, можна спрямувати потік позитивної енергії, що сприятиме розслабленню і заспокоєнню під час сну.

Спальня за феншуєм

Коли ремонт доходить до планування спальні, краще звернутися до китайського вчення феншуй. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Журналістка видання поділилася власним досвідом того, як вона облаштовувала свій дім. Після ремонту спальня здавалася їй непривітною й наче холодною. Та коли жінка дізналася про правила розміщення ліжка за феншуєм, то атмосфера у кімнаті одразу змінилася.

То що говорить феншуй про розміщення ліжка? Перш за все, ліжко завжди повинне стояти у такому місці, щоб лежачи на ньому ви бачили двері. Це сприятиме кращому відчуттю безпеки й відпочинку.

Це означає, що коли ви лежите в ліжку, ви бачите двері й одразу розумієте, якщо вони відчиняються. Психологічно це дає вам впевненість, що ви в безпеці, і це полегшує досягнення якісного сну,

– пояснила експертка з феншую.



Інтер'єр спальні / Фото Ron Lach, Pexels

Та при цьому дуже важливо не ставити ліжко прямо перед дверима, оскільки у феншуї таке розташування відоме як "позиція смерті". Це нібито витягує енергію людини під час сну. Якщо ж такого розміщення ніяк не уникнути, то експерти з феншую радять постелити килимок між дверима та ліжком, або поставити журнальний столик, який блокуватиме витік енергії.

Крім того, не можна розташовувати ліжко вздовж однієї стіни або на одній лінії з дверима.

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Тож насправді варіантів залишається не так багато. Адже, лежачи у ліжку, ви повинні бачити двері, але не прямо перед собою і не на одній лінії з головою, а також не можна спати під вікном.

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До речі, експерти з феншую не радять вішати картини, дзеркала чи полички над головою у спальні. Це нібито викликає головний біль, біль у шиї та спині. Загалом спальню потрібно облаштовувати дуже мінімалістично, щоб у ній було легко розслабитися.

Журналістка видання скористалася усіма правилами феншую і змінила планування спальні. Вона одразу помітила різницю, адже почала значно краще висипатися. А сам інтер'єр кімнати став привабливішим та збалансованішим.