Спальня по фэн-шую

Когда ремонт доходит до планирования спальни, лучше обратиться к китайскому учению фэн-шуй. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Журналистка издания поделилась собственным опытом того, как она обустраивала свой дом. После ремонта спальня казалась ей неприветливой и как будто холодной. Но когда женщина узнала о правилах размещения кровати по фэн-шую, то атмосфера в комнате сразу изменилась.

Так что говорит фэн-шуй о размещении кровати? Прежде всего, кровать всегда должна стоять в таком месте, чтобы лежа на ней вы видели дверь. Это будет способствовать лучшему ощущению безопасности и отдыха.

Это означает, что когда вы лежите в постели, вы видите дверь и сразу понимаете, если она открывается. Психологически это дает вам уверенность, что вы в безопасности, и это облегчает достижение качественного сна,

– объяснила эксперт по фэн-шую.



Интерьер спальни / Фото Ron Lach, Pexels

Но при этом очень важно не ставить кровать прямо перед дверью, поскольку в фэн-шуе такое расположение известно как "позиция смерти". Это якобы вытягивает энергию человека во время сна. Если же такого размещения никак не избежать, то эксперты по фэн-шую советуют постелить коврик между дверью и кроватью, или поставить журнальный столик, который будет блокировать утечку энергии.

Кроме того, нельзя располагать кровать вдоль одной стены или на одной линии с дверью.

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Поэтому на самом деле вариантов остается не так много. Ведь, лежа в постели, вы должны видеть двери, но не прямо перед собой и не на одной линии с головой, а также нельзя спать под окном.

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Кстати, эксперты по фэн-шую не советуют вешать картины, зеркала или полочки над головой в спальне. Это якобы вызывает головную боль, боль в шее и спине. В общем спальню нужно обустраивать очень минималистично, чтобы в ней было легко расслабиться.

Журналистка издания воспользовалась всеми правилами фэн-шуя и изменила планировку спальни. Она сразу заметила разницу, ведь начала значительно лучше высыпаться. А сам интерьер комнаты стал более привлекательным и сбалансированным.