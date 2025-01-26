На странице @blink.design рассказали о вещах, которые точно испортят интерьер спальни. Об этом сообщает 24 Канал.

Читайте также 4 дизайнерские решения, которые обязательно должны быть в вашем коридоре

Какой декор испортит интерьер спальни

Никогда не покупайте готовые комплекты мебели в спальню, например шкаф, кровать и прикроватные тумбы. На первый взгляд, может показаться, что это хорошая идея. Мол, вся мебель подобрана под цвет и в один стиль. Однако это не так. Готовые комплекты только удешевят интерьер и, кроме того, они уже давно не актуальны. Лучше выбирать разную мебель и сочетать текстуры и цвета.



Интерьер спальни / Фото Max Vakhtbovycn

Текстиль с яркими принтами на покрывалах, шторах и постельном белье – это еще один антитренд. Лучше выбирать сдержанные цвета, которые дополнят интерьер. Оттенки могут быть насыщенные и глубокие или нежные и светлые.

Также дизайнеры рекомендуют избегать маленьких ковриков. Они имеют неудачный вид в сочетании с большой кроватью или диваном. Лучше выбрать большой ковер, который будет визуально увеличивать пространство комнаты.

Бра на батарейках лучше избегать, ведь это неэкономно. Продумайте размещение под бра еще во время ремонта и сделайте для них выводы.