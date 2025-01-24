О том, что обязательно должно быть в коридоре для стильного и удобного интерьера, рассказали на странице @blink.design. Об этом сообщает 24 Канал.

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Каким должен быть интерьер коридора

Очень важно продумать в коридоре дополнительные места для хранения. Большой шкаф, куда можно поместить верхнюю одежду, станет идеальным решением. Также по возможности стоит выделить место на хранение техники и бытовой химии, ведь в ванной не всегда достаточно пространства для этого.

Дизайнеры советуют продумать нишу в шкафу для хранения домашней обуви. Это удобно и функционально.



Ниша в шкафу для обуви / Фото Pinterest

Еще один важный совет – вывести дополнительные розетки. Даже, если сейчас вы не планируете покупать робот-пылесос или другую технику, все же стоит подумать, что в будущем ваши планы могут измениться.

Большое зеркало – это едва ли не самый важный элемент интерьера коридора. Оно не только эстетическое и визуально увеличивает пространство, но и функциональное, ведь всегда можно проверить свой внешний вид перед выходом на улицу.