Про те, що обов'язково мусить бути на коридорі для стильного та зручного інтер'єру, розповіли на сторінці @blink.design. Про це повідомляє 24 Канал.

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Яким має бути інтер'єр коридору

Дуже важливо продумати на коридорі додаткові місця для зберігання. Велика шафа, куди можна помістити верхній одяг, стане ідеальним рішенням. Також за можливості варто виділити місце на зберігання техніки і побутової хімії, адже у ванній не завжди достатньо простору для цього.

Дизайнери радять продумати нішу у шафі для зберігання хатнього взуття. Це зручно та функціонально.



Ніша у шафі для взуття / Фото Pinterest

Ще одна важлива порада – вивести додаткові розетки. Навіть, якщо зараз ви не плануєте купувати робот-пилосос чи іншу техніку, все ж варто подумати, що у майбутньому ваші плани можуть змінитися.

Велике дзеркало – це чи не найважливіший елемент інтер'єру коридору. Воно не тільки естетичне й візуально збільшує простір, а й функціональне, адже завжди можна перевірити свій зовнішній вигляд перед виходом на вулицю.