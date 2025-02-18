Ці три маленькі предмети миттєво покращать інтер'єр кухні

Декор відіграє важливу роль у дизайні інтер'єру, адже він може зробити простір більш затишним, цікавим чи стильним. Усі ми знаємо, як декорувати вітальню чи спальню – штори, оригінальні подушки, вази і так далі. А от як завдяки декору додати оригінальності кухні – питання з зірочкою.

Кухню також потрібно декорувати, щоб додати м'якості і текстури холодному й твердому простору. Стилістка Лорі Девідсон розповіла про 5 речей, які вона використовує, щоб додати кухні затишку. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Ideal Home.

До теми Кухня Джиммі Феллона: чому експерти назвали її провісником великих змін в тенденціях дизайну

Який декор використати для кухні

Лорі Девідсон вішає на кухні рушники не лише для того, щоб витирати руки. Вони можуть додати відчуття затишку і доповнити інтер'єр. Стилістка радить обирати рушник з візерунком у тій самій колірній гамі, що й кухня. Рушник можна повісити на гачок, ручку духовки або рейки кухонного острівця. Попрасуйте його, красиво розвісьте і використовуйте лише як декор.



Затишний декор на кухні / Фото Future PLC

Стильні кулінарні книги на полицях додадуть індивідуальності інтер'єру. Якщо ви плануєте часто заглядати у книгу, то розташуйте її у легкодоступному місці.



Декор кухонних полиць / Фото Future PLC

Кімнатні рослини – це завжди безпрограшний декор для будь-якого приміщення та стилю інтер'єру. Вони додають життя і пом'якшують простір. Важливо обрати правильний розмір, оскільки надто велика рослина може мати незграбний вигляд на стільниці, а надто маленька – губитися в інтер'єрі.

Лорі Девідсон радить використовувати горщики з натуральних матеріалів – дерева або кераміки. Або ж, якщо ви прагнете більше кольору, то можете використати кольорові горщики.



Кімнатні рослини на кухні / Фото Future PLC

Не нехтуйте декоруванням простору, оскільки саме маленькі деталі створюють цілісний інтер'єр.