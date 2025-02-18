На перший погляд кухня ведучого "Нічного шоу" не видається надмірно мінімалістичною. Комік пофарбував свої шафи в пісочно-червоний відтінок, а стіни залишив класично білими. Однак найважливіше те, що його дерев'яний кухонний острівець залишається непофарбованим, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому унікальність кухонного простору Феллона

Натуральний острів контрастує з іншими яскравими, сучасними елементами на кухні. Це створює не менше потужний ефект, якби кухня була уся дерев'яною.

Попри брак дерев'яних шаф, кухня телеведучого відчувається сільською і традиційною. Те, що острів – єдине непофарбоване "дерево" на кухні, дозволяє йому бути виразним акцентом у просторі.

Який вигляд має кухня Феллона: дивіться відео

Дизайнери кажуть, що такий підхід є позачасовим.

Додавання природи в інтер'єр, кухні з деревом і органічними елементами мають привабливість завдяки текстурам і волокнам. Теплота та характер випромінюють з цих просторів. Довговічність і простота догляду за такою кухнею робитиме її завжди актуальною,

– каже дизайнер з Нью-Йоркат Артем Кроповинський.

Якщо ви вирішите комбінувати різні відтінки і текстури, як це демонструє Феллон, Кроповинський радить поєднувати дерево з іншими природними матеріалами, такими як камінь або метал. Крім того, важливо враховувати освітлення на кухні. Феллон вибрав виразну підвісну лампу. Вона ідеально підходить для зонування і робочого освітлення.

Освітлення підкреслює чарівність дерева. Природне світло посилює теплоту, а штучне освітлення увиразнює глибину і текстуру. Наостанок, дизайнер радить приділяти увагу навіть дрібним деталям. Він пропонує додавати натуральні рослини і дерев'яні інструменти.