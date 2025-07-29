Щоліта ми з цікавістю спостерігаємо за новими трендами в дизайні вуличного простору – від вершково-жовтого до фісташково-зеленого. Але попри всю їхню привабливість і легкість, класичні колірні поєднання залишаються поза конкуренцією.

Антитрендовий підхід Демі Мур до оформлення відкритого простору базується на класичному поєднанні кольорів, яке кожен може повторити, передає 24 Канал із посиланням на The Homes and gardens.

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Як Демі Мур оформила терасу на даху?

Акторка Демі Мур нещодавно поділилася кадром з даху, де вона провела затишний вечір у Нью-Йорку. У центрі уваги – її чорно-білі смугасті меблі для вулиці. Це поєднання двох найбільш вічних і елегантних кольорів має класичний вигляд і не перевантажує простір.

Ця кольорова пара здатна пережити будь-які тимчасові тренди та залишатися актуальною ще багато літніх сезонів.

Дизайнери у захваті від смугастих шезлонгів Демі. Водночас вони кажуть, що подібного ефекту можна досягнути, поєднуючи два однотонні предмети.

Шезлонги Демі Мур: дивіться фото