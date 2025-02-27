Білий дуб, червоне дерево, ясен: яку деревину обрати для інтер'єру у 2025 році

Дерево – це універсальний матеріал, який завжди в моді у дизайні інтер'єру. Все ж дизайнери назвали деревину, яка переважатиме в інтер'єрах у 2025 році.

Дерев'яні вироби додають інтер'єру затишку і глибини. Крім того, вони цінуються своєю довговічністю та актуальним виглядом. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Яке дерево обрати для інтер'єру у 2025 році

Цього сезону дизайнери радять придивитися до білого дуба. Його бліда природа надає кімнаті яскравої легкості, якої важко досягти з темними сортами деревини. Білий дуб відбиває природне світло, що додає теплоти і спокою інтер'єру.

Також у моду повертається вінтажне червоне дерево та волоський горіх. Антикварні меблі з такої деревини стануть цікавим акцентом у сучасному інтер'єрі і наповнять його історією. Особливо вдало вони поєднаються з інтер'єром у нейтральних кольорах.



Меблі з натурального дерева / Фото Pinterest

Холодні попелясті відтінки дерева також зараз актуальні. Дизайнери обирають ясен, оскільки вважають його класичним та актуальним варіантом для світлих помешкань. Його часто стилізують у будинках у скандинавському стилі. Загалом ясен доволі простий у стилізації, на противагу глибокому темному дереву, а тому підійде для будь-якого інтер'єру.



Дерев'яна кухня / Фото Matti Gresham

У 2025 році сміливо можна комбінувати різну деревину в одному інтер'єрі. Раніше дизайнери уникали цього, але тепер все частіше поєднують різні відтінки дерева, чим створюють індивідуальність в інтер'єрі. Та насправді це доволі непросто, адже потрібно знати, як саме комбінувати різні види дерева. Дизайнери радять обирати один тон, але гратися з його відтінками.