Як використовувати гобелени у сучасному інтер'єрі

Ще недавно гобелени вважалися старомодними, однак сьогодні все змінилося. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

Читайте також Тренди в дизайні інтер'єру, які скоро стануть несмаком

Гобелен – це стінний безворсовий килим витканий вручну. На ньому зображають сюжетну або орнаментну композицію. Раніше гобеленами прикрашали замки та історичні будівлі.

Повернення гобеленів у моду може бути пов'язаним з тим, що у 2025 році популярною стала естетика замків. Наприклад, раніше ми писали про відродження моди на балдахін над ліжком. Pinterest прогнозує, що покоління Z і міленіали черпатимуть натхнення для домашнього декору зі старовинних замків, а деталі будуть натхненні готикою.

Дизайнери інтер'єру дали кілька порад щодо того, як правильно використовувати гобелени в інтер'єрі, аби вони мали сучасний, а не старомодний вигляд. Кайлі Блелок вважає, що найважливіше це використовувати однакові кольори. Нитки на гобелені повинні поєднуватися з кольорами в інтер'єрі кімнати. Так можна створити гармонійний та стильний простір.



Гобелен у сучасному інтер'єрі / Фото Sims Hilditch

Гобелен стане чудовим рішенням для кімнати з високою стелею. Він зможе заповнити порожню стіну і додати цікавого акценту.

Зауважте Уникайте цих відтінків: 6 кольорів стін, які роблять вітальню меншою

Гобелени додають простору багате відчуття текстури, історії та тепла. Щоб отримати найбільший ефект, мені подобається ідея повісити гобелен за основним предметом меблів, щоб створити фокус,

– сказала дизайнерка інтер'єру Беккі Ши.

До речі, якщо гобелен на стіні – занадто для вас, то дизайнери пропонують ще одне сучасне рішення. Подушки або ковдри з гобеленів також можуть доповнити інтер'єр і створити вінтажний вигляд.



Подушка з гобеленом / Фото Julie Soefer

Гобелени можна використовувати навіть у мінімалістичному інтер'єрі, але для цього варто обрати сучасний принт.



Мінімалістичний гобелен / Фото Michelle Kujawski

Дизайнери радіють через те, що гобелени повернулися в моду. Вони обожнюють цей елемент декору, оскільки він здатний наповнити простір історією та затишком. Такий інтер'єр точно стане унікальним.