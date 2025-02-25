Важливо знати, який інтер'єр втрачає актуальність, аби не прогадати під час ремонту. Про те, які дизайнерські рішення вже зовсім скоро стануть справжнім антитрендом, 24 Канал повідомляє з посиланням на @blink.design.

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Майбутні антитренди в інтер'єрі

Рейки на стіні

Цей елемент декору швидко набрав популярності і так само швидко втрачає її. Причина – у перенасиченості. Дизайнери використовували рейки всюди – на кухні, в спальні, вітальні, навіть існує плитка в ванну, яка імітує рейки.

Якщо ви хочете створити стильний інтер'єр, який ще багато років тішитиме своєю актуальність, то уникайте дерев'яних рейок для стін.



Дерев'яні рейки в інтер'єрі / Фото Pinterest

Кам'яна стіна

Таке рішення підходить лише для великих кімнат та вимагає певної стилістики в інтер'єрі. Крім того, кам'яна стіна – це досить дорогий дизайн, а тому попит на нього не великий. Такий декор не додасть простору затишку, тому більшість людей його оминає.



Кам'яна стіна у спальні / Фото Pinterest

Столи з необробленого дерева

Такі столи мають доволі грубий вигляд, а тому вибиваються з інтер'єру та роблять його незатишним. Справжнім несмаком вже зовсім скоро стане стіл з додаванням кольорової епоксидної смоли.



Антитрендовий стіл / Фото Pinterest

Звісно, важливо, щоб інтер'єр відповідав модним тенденціям та часу, однак все ж варто пам'ятати, що завжди слід орієнтуватися на власні смаки та бажання.