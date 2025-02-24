24 Канал розповідає про те, як замовити кухню не за всі гроші світу і при цьому не втратити якість та функціональність.

До теми Матова чи глянцева: як обрати плитку на кухню

Кухня за доступною ціною

Виробники меблів пропонують великий різновид матеріалів для фасадів кухні. Серед них є як і дорогі й суперякісні, так і їхні дешевші альтернативи. Наприклад, замість натурального дерева можна обрати фасади з деревно-стружкової плити. ДСП якісно імітує натуральну деревину, але при цьому коштує значно дешевше.

Багато людей бояться обирати фасади з ДСП, бо вважають, що ті не стійкі до вологи й загалом мають багато недоліків. Однак насправді цей матеріал вже давно удосконалили, й кухні з ДСП також можуть служити роками.

Ще один інсайд, який допоможе зекономити, – обирайте фарбоване МДФ замість шпону. МДФ із глянцевим або матовим фарбуванням виглядає стильно і є міцним варіантом.

Водночас замість скляних вставок у фасадах можна обрати органічне скло.



Інтер'єр кухні / Фото Pinterest

Стільниця – це один із найбільш експлуатованих елементів кухні, тому дуже економити на ній не варто. Проте все ж є бюджетні варіанти.

Зауважте "Прихована" кухня: дизайнер створив для подружжя незвичний простір

Ламінована ДСП – сучасні варіанти мають високу вологостійкість і можуть імітувати натуральний камінь чи дерево.

Штучний камінь замість натурального – він дешевший, легший у догляді та не вбирає вологу.

Кварцовий агломерат – альтернатива дорогому граніту. Він міцний, стійкий до подряпин і вологи.



Дизайн кухні / Фото Pinterest

Також варто купувати меблі стандартних розмірів, адже індивідуальне виробництво зазвичай дорожче. Не обирайте фурнітуру преміумкласу, оскільки навіть звичайна може прослужити роками.

Вбудована техніка дуже популярна останніми роками. Багато дизайнерів обирають такий варіант, оскільки це дозволяє уникнути візуального шуму. Однак за цю розкіш доведеться добряче переплатити, а функціональність буде однаковою. Тож добряче подумайте, чи готові ви переплачувати у кілька разів, щоб сховати усі побутові прилади.