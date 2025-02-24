Матильда та її чоловік Девід – французька пара, яка раніше мешкала на Корсиці, а потім перебралася до Кенсингтона в таунхаус середини 19-го століття. Під час редизайну оселі нові власники прагнули створити атмосферу "легкості, світла та зв'язку з природою". Подружжя прагнуло, щоб їх новий лондонський дім зберіг енергію середземномор'я і безтурботності. Це стало основною ідеєю для створення нової кухні, розробленої компанією Roundhouse Design, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Кухня, яка зовсім не схожа на звичайну

Оскільки пара очікує на появу первістка, простір мав стати комфортним і функціональним для родини, яка ось-ось поповниться ще одним членом.

Подружжя звернулося за допомогою до дизайнерів кухонь Roundhouse Design, які чудово зрозуміли завдання: поєднати вінтаж з сучасністю і функціональність з красою.

Подружжя розмістило кухню на першому поверсі будинку / Фото Mary Wadsworth

Матильда любить куховарити, тому їй була потрібна практична кухня. Водночас жінка була рішуче налаштована зберегти простір естетично привабливим і неперевантаженим. Це стало великим викликом, і тут команда запропонувала ідею "прихованої кухні". Вони хотіли створити кухню, що поєднувалася з рештою відкритого простору на першому поверсі. Кухня мала вміщувати безліч побутових приладів, гаджетів і інструментів, які використовує Матильда під час приготування їжі. Втім, оскільки це приміщення, де родина проводить багато часу, майстри не хотіли, щоб воно мало виключно функціональний вигляд. Вони прагнули, аби воно було затишним, заспокійливим і красивим, як і решта дому.

Зрештою, дизайнери обгорнули кухню традиційними стіновими панелями, які приховують кухонні шафи до стелі. Унікальні меблі під колір стін створюють безшовний вигляд, що поєднує кухню з іншими частинами дому. Виготовлені на замовлення двері ідеально вписуються в панелі.

Дизайнери оформили кухню стіновими панелями / Фото Mary Wadsworth

Майже всі кухонні прилади та інструменти приховані. Спеціальний витяжний пристрій інтегровано в ледь помітну варильну поверхню.

Один з найунікальніших елементів кухні, що підсилює "прихований" ефект, – це кухонний острів. Він був спроєктований так, щоб мати вигляд обіднього стола. Щоб острів став частиною меблів, дизайнери вибрали дерево темного кольору, яке покрили спеціальним маслом, і підняли ніжки.



Кухонний острів схожий на обідній стіл / Фото Mary Wadsworth

Не пропускаючи жодної можливості для максимального прихованого зберігання, Roundhouse спроєктувала ніжки острова так, щоб у них можна було заховати гаджети. Природний камінь для стільниць з виразними прожилками власники обирали вручну, це практичний вибір, що також додає безсмертного шарму простору.

Тепер, коли ми облаштовуємо свій дім, ми щодня згадуємо, чому закохалися в цей простір: м'яке ранкове світло на кухні, плавний перехід між внутрішнім та зовнішнім просторами і відчуття, що кожна деталь відображає наш стиль життя,

– підсумувала Матильда.

Який вигляд має "прихована" кухня / Фото Mary Wadsworth