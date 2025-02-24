Матильда и ее муж Дэвид – французская пара, которая раньше жила на Корсике, а потом перебралась в Кенсингтон в таунхаус середины 19-го века. Во время редизайна дома новые владельцы стремились создать атмосферу "легкости, света и связи с природой". Супруги стремились, чтобы их новый лондонский дом сохранил энергию средиземноморья и безмятежности. Это стало основной идеей для создания новой кухни, разработанной компанией Roundhouse Design, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Кухня, которая совсем не похожа на обычную

Поскольку пара ожидает появления первенца, пространство должно было стать комфортным и функциональным для семьи, которая вот-вот пополнится еще одним членом.

Супруги обратились за помощью к дизайнерам кухонь Roundhouse Design, которые прекрасно поняли задачу: совместить винтаж с современностью и функциональность с красотой.

Супруги разместили кухню на первом этаже дома / Фото Mary Wadsworth

Матильда любит готовить, поэтому ей была нужна практичная кухня. В то же время женщина была решительно настроена сохранить пространство эстетически привлекательным и неперегруженным. Это стало большим вызовом, и тут команда предложила идею "скрытой кухни". Они хотели создать кухню, сочетающуюся с остальным открытым пространством на первом этаже. Кухня должна была вмещать множество бытовых приборов, гаджетов и инструментов, которые использует Матильда во время приготовления пищи. Впрочем, поскольку это помещение, где семья проводит много времени, мастера не хотели, чтобы оно имело исключительно функциональный вид. Они стремились, чтобы оно было уютным, успокаивающим и красивым, как и остальной дом.

В конце концов, дизайнеры обернули кухню традиционными стеновыми панелями, которые скрывают кухонные шкафы до потолка. Уникальная мебель под цвет стен создает бесшовный вид, сочетающий кухню с другими частями дома. Изготовленные на заказ двери идеально вписываются в панели.

Дизайнеры оформили кухню стеновыми панелями / Фото Mary Wadsworth

Почти все кухонные приборы и инструменты скрыты. Специальное вытяжное устройство интегрировано в едва заметную варочную поверхность.

Один из самых уникальных элементов кухни, усиливающий "скрытый" эффект, – это кухонный остров. Он был спроектирован так, чтобы иметь вид обеденного стола. Чтобы остров стал частью мебели, дизайнеры выбрали дерево темного цвета, которое покрыли специальным маслом, и приподняли ножки.



Кухонный остров похож на обеденный стол / Фото Mary Wadsworth

Не пропуская ни одной возможности для максимального скрытого хранения, Roundhouse спроектировала ножки острова так, чтобы в них можно было спрятать гаджеты. Природный камень для столешниц с выразительными прожилками владельцы выбирали вручную, это практичный выбор, что также добавляет бессмертного шарма пространству.

Теперь, когда мы обустраиваем свой дом, мы ежедневно вспоминаем, почему влюбились в это пространство: мягкий утренний свет на кухне, плавный переход между внутренним и внешним пространствами и ощущение, что каждая деталь отражает наш стиль жизни,

– подытожила Матильда.

Как выглядит "скрытая" кухня / Фото Mary Wadsworth