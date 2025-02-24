24 Канал рассказывает о том, как заказать кухню не за все деньги мира и при этом не потерять качество и функциональность.

К теме Матовая или глянцевая: как выбрать плитку на кухню

Кухня по доступной цене

Производители мебели предлагают большую разновидность материалов для фасадов кухни. Среди них есть как и дорогие и суперкачественные, так и их дешевые альтернативы. Например, вместо натурального дерева можно выбрать фасады из древесно-стружечной плиты. ДСП качественно имитирует натуральную древесину, но при этом стоит значительно дешевле.

Многие люди боятся выбирать фасады из ДСП, потому что считают, что те не устойчивы к влаге и вообще имеют много недостатков. Однако на самом деле этот материал уже давно усовершенствовали, и кухни из ДСП также могут служить годами.

Еще один инсайд, который поможет сэкономить, – выбирайте крашеное МДФ вместо шпона. МДФ с глянцевой или матовой покраской выглядит стильно и является прочным вариантом.

В то же время вместо стеклянных вставок в фасадах можно выбрать органическое стекло.



Интерьер кухни / Фото Pinterest

Столешница – это один из самых эксплуатируемых элементов кухни, поэтому очень экономить на ней не стоит. Однако все же есть бюджетные варианты.

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Ламинированная ДСП – современные варианты имеют высокую влагостойкость и могут имитировать натуральный камень или дерево.

Искусственный камень вместо натурального – он дешевле, легче в уходе и не впитывает влагу.

Кварцевый агломерат – альтернатива дорогому граниту. Он прочный, устойчив к царапинам и влаге.



Дизайн кухни / Фото Pinterest

Также стоит покупать мебель стандартных размеров, ведь индивидуальное производство обычно дороже. Не выбирайте фурнитуру премиум-класса, поскольку даже обычная может прослужить годами.

Встроенная техника очень популярна в последние годы. Многие дизайнеры выбирают такой вариант, поскольку это позволяет избежать визуального шума. Однако за эту роскошь придется изрядно переплатить, а функциональность будет одинаковой. Поэтому хорошо подумайте, готовы ли вы переплачивать в несколько раз, чтобы скрыть все бытовые приборы.