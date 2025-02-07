Естетика середньовіччя

Оздоблення оселі вінтажними предметами пояснюється популярністю еклектики та максималізму у стилях інтер'єру. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Такий традиційний елемент спальні як балдахін зазвичай можна побачити у великих готельних номерах або старовинних помешканнях. Його почали використовувати ще у середньовіччя, адже балдахін дозволяв зберегти тепло і усамітнитися.

Дизайнерка інтер'єру Лоніка Чанде у захваті від повернення балдахінів. За її словами, вони додають інтер'єру драматизму та розкоші. Крім того, балдахін здатний пом'якшити загальний простір, що створює романтичне відчуття.

Якщо простір є простим і порожнім, я додаю навіс для шарму. Або, якщо спальні бракує достатнього природного освітлення, я зосереджуюся на піднесенні її індивідуальності, щоб створити більш привабливу атмосферу. Мені подобається, як балдахін пропонує це рішення,

– сказала дизайнерка Лаура Маріно.



Ліжко з балдахіном в інтер'єрі / Фото Лоніки Чанде

До речі, раніше Pinterest прогнозував, що у трендах інтер'єру 2025 року буде естетика середньовічних замків – дерев'яні меблі, гобелени, деталі з заліза, розкішні люстри. Що ж, це пояснює, чому балдахін для ліжка знову стає популярним.

Балдахін додає спальні багатошаровості і підкреслює її масштаби, а тому він ідеально підійде для кімнати з високою стелею. Поєднання балдахіна з сучасними елементами декору створить унікальний інтер'єр.

До речі, якщо класичний варіант балдахіна з цупкою тканиною вас не влаштовує, то дизайнери радять обирати прозору тканину, як для тюлів. Вона додасть легкості та повітряності простору.