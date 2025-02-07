Эстетика средневековья

Отделка дома винтажными предметами объясняется популярностью эклектики и максимализма в стилях интерьера. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Такой традиционный элемент спальни как балдахин обычно можно увидеть в больших гостиничных номерах или старинных помещениях. Его начали использовать еще в средневековье, ведь балдахин позволял сохранить тепло и уединиться.

Дизайнер интерьера Лоника Чанде в восторге от возвращения балдахинов. По ее словам, они добавляют интерьеру драматизма и роскоши. Кроме того, балдахин способен смягчить общее пространство, что создает романтическое ощущение.

Если пространство является простым и пустым, я добавляю навес для шарма. Или, если спальне не хватает достаточного естественного освещения, я сосредотачиваюсь на возвышении ее индивидуальности, чтобы создать более привлекательную атмосферу. Мне нравится, как балдахин предлагает это решение,

– сказала дизайнер Лаура Марино.



Кровать с балдахином в интерьере / Фото Лоники Чанде

Кстати, ранее Pinterest прогнозировал, что в трендах интерьера 2025 года будет эстетика средневековых замков – деревянная мебель, гобелены, детали из железа, роскошные люстры. Что ж, это объясняет, почему балдахин для кровати снова становится популярным.

Балдахин добавляет спальне многослойности и подчеркивает ее масштабы, а потому он идеально подойдет для комнаты с высоким потолком. Сочетание балдахина с современными элементами декора создаст уникальный интерьер.

Кстати, если классический вариант балдахина с плотной тканью вас не устраивает, то дизайнеры советуют выбирать прозрачную ткань, как для тюлей. Она придаст легкости и воздушности пространству.