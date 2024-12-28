Pinterest спрогнозував, що castlecore або ж іншими словами – естетика замків – буде дуже популярною у дизайні інтер'єру у 2025 році. Про те, як стилізувати цю концепцію у себе вдома, 24 Канал розповідає з посиланням на Livingetc.

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У 2025 році покоління Z і міленіали черпатимуть натхнення для домашнього декору зі старовинних замків, а мода та аксесуари будуть натхненні готикою. Це повернення найвищого рівня,

– мовиться у заяві Pinterest.

Популярність естетики замків є бажанням людей повернути романтику та індивідуальність в особистий простір.



Естетика замків у спальні / Фото Future

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Як поєднати естетику замку з сучасним інтер'єром

Дизайнери пояснюють, що популярність castlecore не означає, що потрібно копіювати суворий інтер'єр середньовічного замку у своєму домі. Насправді зараз відбувається переосмислення естетики замків, а тому ви можете обрати з неї те, що доповнить ваш інтер'єр.

Дизайнерка інтер'єру Ребека Гоеслінг радить обрати теплий нейтральний колір для стін. Це може бути колір слонової кістки, медовий колір або світло-коричневий. Вони стануть чудовим тлом для насичених червоних, малинових і бордових деталей. Така колірна палітра створить романтичний і таємничий інтер'єр.

Допомогти створити естетику замку допоможуть барельєфи на стінах.



Драматичні кольори у стилі castlecore / Фото Lemieux Et Cie

Важливим елементом castlecore є велика кількість текстилю – гобелени, багатошарові драпірування, оббивка меблів. Також дизайнери радять додати декорації – металеві свічники, столове срібло, вази тощо.