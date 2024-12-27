Якщо вам подобається теорія "несподіваного червоного", то сподобається й "стратегічний неон", лиш потрібно зрозуміти, як він працює. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

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Дизайнери помітили тенденцію використання неону в нейтральних інтер'єрах й назвали її "стратегічним неоном". Вони зауважують, що неонові кольори – нелегкі у стилізації в інтер'єрі. Якщо неону додати забагато, то дім перетвориться на химерний казковий простір, а не гостинне місце.

"Стратегічний неон" може бути як одна картина, одна книга або навіть квіткова композиція. Головне – мати лише один або два предмети. Ви ж не хочете, щоб ваш дім виглядав як андеграундний рейв,

– сказала дизайнерка інтер'єру Тейлор Саймон.



Неонова картина доповнює інтер'єр / Фото Romanek Design Studio

Як стилізувати неон в інтер'єрі

Неон – штучний колір, а тому він може створити вдалий контраст з природними матеріалами, пом'якшуючи їх. Якщо у вашому інтер'єрі є камінь, дерево чи лляні тканини, то неонові акценти стануть чудовим дизайнерським рішенням.



Неон на кухні / Фото Стейсі Зарін Голдберг

Також неон матиме цікавий вигляд у монохромному просторі. Додаючи неонову версію основного кольору в інтер'єр, ви можете збагатити його.

Наразі рано говорити про те, що "стратегічний неон" є трендом у дизайні інтер'єру. Однак він справді може допомогти створити індивідуальний та цікавий простір.