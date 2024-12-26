Дизайнерка @volkonska_olga назвала 5 трендових рішень в інтер'єрі, які вона не рекомендує робити. Про це повідомляє 24 Канал.

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Непрактичні трендові рішення

Дизайнерка не радить додавати підсвітку до плінтуса. Так, це красиво, але єдине, що вона підсвічує, – це пил на підлозі. У такому інтер'єрі доведеться постійно підмітати й мити підлогу.



Плінтус з підсвіткою / Фото Pinterest

Скляні перегородки у ванній – це друге дизайнерське рішення, яке вимагає частого прибирання. На таких перегородках залишатимуться нальоти й розводи, тому дизайнерка вважає, що краще замінити їх на штори прихованого монтажу.



Скляні перегородки непрактичні у догляді / Фото Pinterest

Зараз багато хто робить у ванній кімнаті теплу стіну з гачками для рушників. Однак вона не гріє так добре, як рушникосушка.

Якщо у вас велика сім'я і ви щодня приймаєте душ, то ваші рушники будуть постійно мокрими,

– сказала дизайнерка.

Крім того, вона не рекомендує кварц-вінілове підлогове покриття, оскільки на нього є дуже багато скарг. Якщо вже і брати кварц-вініл, то дорогий. Однак у цьому нема сенсу, бо за таку ціну вже можна купити паркетну дошку або дуже якісний ламінат.

Також, на думку дизайнерки, не варто робити вдома венеційське тинькування і його аналоги. Мовляв, це дорого та дуже непрактично.