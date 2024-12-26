Розкладні дивани у період свят часто стають справжнім випробуванням для продуманого інтер'єру. Дизайнери розповіли, що робити, аби вони не псували ваш домашній затишок і стиль. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Як правильно використовувати розкладні дивани в інтер'єрі

Поки диван не розкладений, стилізуйте його так, наче звичайний диван. Це перше правило дизайнерів інтер'єру щодо того, як використовувати розкладні дивани.

Диван-ліжко слід обробляти та оформляти так само як і будь-який інший диван, щоб він був продуманим і цілісним у вашому просторі,

– сказала дизайнерка інтер'єру Марі Фланіган.

Поєднайте диван з журнальним столиком та лампами, щоб створити практичні поверхні для освітлення і декору. Додайте йому красивих декоративних подушок з різних тканин і візерунків, які пом'якшать вигляд. Щоб диван став більш цілісною частиною інтер'єру, використайте біля нього красивий килим.

Наступне правило – це купівля високоякісної постільної білизни. Вона покаже гостям, що їхній комфорт для вас справді важливий. Оберіть набір, який пасуватиме до інтер'єру вашої вітальні чи іншого місця, де стоїть диван.

Зубчасті деталі на постільній білизні та оздобленні додають чарівний штрих, який без зусиль підносить загальну естетику,

– наголосила дизайнерка Грей Вокер.

До того ж, якщо сам диван нейтрального кольору, то білизна з візерунком може його збагатити.



Якісна білизна – запорука комфорту / Фото Rowen & Wren

Якщо ви хочете, щоб гості почувалися наче на повноцінному ліжку, то додайте дивану більше текстилю. Подумайте про розкішні лляні простирадла, вовняні ковдри в теплих землистих тонах у поєднанні з акцентними подушками. На ноги дивану можна накинути стьобаний або в'язаний плед. Це буде естетично й практично, адже якщо вночі гості змерзнуть, то використають його як додаткову ковдру.

Ви можете створити атмосферу справді дорогого готелю, просто додавши на журнальний столик біля дивану вазу з живими квітами, ароматичні свічки та книги. Також не забудьте поставити глечик з водою і зарядний пристрій для телефону. Ваші гості точно оцінять такі зусилля і захочуть приїхати до вас ще.