Дизайнерка @volkonska_olga розповіла, які дизайни кухонного фартуха вже давно неактуальні. Вона радить уникати їх, аби не зіпсувати весь інтер'єр. Про це повідомляє 24 Канал.

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Застарілі дизайни кухонного фартуха

За словами дизайнерки, керамічна плитка "кабанчик" вже давно неактуальна. Ці прямокутні форми, які нагадують цеглу, здешевлюють загальний вигляд кухні. Така плитка може бути білого, коричневого або будь-якого іншого кольору, та жоден з них зараз, на жаль, неактуальний.



Плитка "кабанчик" / Фото Plytochnyk

Різноманітна мозаїка може мати стильний вигляд лише у ванній кімнаті, але не на місці кухонного фартуха. Для кухні дизайнерка радить краще обирати однотонну мозаїку нестандартної форми.



Фартух з мозаїки / Фото Імперія Сантехніки

Плитка з різноманітними вставками – квіточками, чашечками, камінцями – також вже неактуальна. Замість неї краще обрати однотонний варіант без вставок.

Те саме стосується фотодруку на фартусі. Якщо у вас досі на кухні є фотодрук, то його варто оновити, оскільки такий застарілий дизайн псує інтер'єр. При чому, зовсім неважливо, який саме малюнок надрукований на фартусі – будь-який буде застарілим.



Фотодрук на кухонному фартусі / Фото Pavlin Art

Ще один старомодний дизайн фартуха – структурна плитка. Окрім того, що вона неактуальна, так ще й важка у догляді. Під час миття кухні складно вимити усі країни плитки, за якими забивається бруд.

Цих 5 дизайнів фартуха краще уникати, якщо ви хочете створити справді стильну й завжди актуальну кухню.