Дизайнери розповіли, які принти шпалер будуть актуальними у 2025 році. На щастя, серед трендових візерунків є як і максималістські, так і спокійні варіанти, тож кожен зможе обрати той, який найкраще відображає його стиль. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Актуальний дизайн шпалер у 2025 році

Принти флори й фауни

Генеральна директорка і головна дизайнерка LP&Co Ліз Потаразу радить обирати тваринні та рослинні принти для шпалер, оскільки вони будуть актуальні завжди. Такі візерунки додають простору драматичності.

Оскільки шпалери на тему флори та фауни можуть бути сміливими та насиченими, поєднуйте їх із відповідними кольорами або молдингами землистих тонів. Нехай меблі та кольори будуть простими, щоб шпалери могли сяяти,

– сказала дизайнерка.



Шпалери у трендовому принті / Фото Pooky

Земляні кольори

Тренд на земляні відтінки фарби дійшов і до шпалер, тому не стільки важливо, який буде візерунок, скільки колір. Земляний відтінок шпалер – теплий коричневий, зелений, глиняний тощо – допоможе створити затишну та спокійну атмосферу у домі.



Шпалери, які радять дизайнери / Фото Лулу та Джорджія

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Фрески

Фрески на шпалерах стануть справжнім хітом наступного року. Дизайнери просто в захваті від цього яскравого тренду й радять не оминати його стороною. Актуальними будуть фрески з живописом, які пасуватимуть будь-якому стилю.

У той момент, коли ви заходите в пентхаус, ви потрапляєте в містичний лісовий простір, створений шпалерами, які перетворюють простір,

– сказала дизайнерка інтер'єру Сюзі Аткінсон.



Шпалери з фрескою / Фото Chelsea Barracks

Індивідуальні шпалери

Часи сірої одноманітності вже минули, тепер у тренді – унікальність та яскравість. Стильними шпалерами стануть ті, які ви створите самостійно. Дизайнери радять не боятися продумувати власний візерунок чи малюнок для шпалер. Такий дизайн продемонструє вашу унікальність та стиль.

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Максималістичні шпалери – це найкращий і найвпевненіший спосіб донести: це я. Це те, що приносить мені радість. Це мій простір, і я встановлюю правила,

– пояснила дизайнерка інтер'єру Ізабель Ледд.



Шпалери з унікальним дизайном / Фото Бенджаміна Мура

Пальми й ботанічні принти

Якщо вам не подобаються шпалери з квітами, то альтернативою може стати принт з екзотичними рослинами й тваринами. Він більш оригінальний та при цьому позачасовий. Дизайн може варіюватися від класичного до більш абстрактного й екстравагантного.

Дизайнери прогнозують, що наступного року популярними будуть шпалери з зображенням дикої природи. Особливо стильний вигляд вони матимуть у глибокому зеленому кольорі й на тлі меблів нейтральних відтінків.



Ботанічний принт на шпалерах / Фото Divine Savages

Смугастий принт

Шпалери у смужку – це вічна класика. Завдяки їм запросто можна створити затишний та стильний простір.



Смугастий принт шпалер / Фото Studio McGee

Стеля у шпалерах

Хто сказав, що стеля мусить бути білою? У 2025 році дизайнери приділятимуть стелі особливу увагу – вони радять декорувати її шпалерами.

Коли справа доходить до особливостей дизайну та елементів, які, як очікується, будуть популярні у 2025 році, шпалерні стелі були визнані одним із найкращих варіантів,

– мовиться в опитуванні 1st Dibs.



Трендова стіна у шпалерах / Фото Аріанни Даніельсон

Загалом у наступному році спостерігатиметься відродження простих повторювальних дизайнів у шпалерах, які додають елегантності й цікавинки простору.