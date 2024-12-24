Місіонерський стиль – простота й вишуканість

Багато кому місіонерський стиль може нагадати дитинство, адже в його основі лежать дерев'яні меблі з простим дизайном. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Простий і скромний місіонерський стиль виник на зміну пишному вікторіанському. Коли люди втомилися від перенасиченого інтер'єру й безлічі деталей, вони надали перевагу простоті і зручності.

Схоже трапилося і зараз. Усе більше власників будинків обирають саме місіонерський стиль для свого дому, який пропонує стриманий шарм і комфорт. Це стало своєрідною відповіддю на роки популярності нейтральних сірих інтер'єрів.

Місіонерський стиль акцентує на простоті, майстерності та натуральних матеріалах, а також на функціональності. Він характеризується чистими лініями і темним деревом,

– сказала дизайнерка інтер'єру Джессіка Гейтвуд.



Інтер'єр у місіонерському стилі / Фото Omforme Design

Зараз у світі панує тенденція до ручної роботи, а місіонерський стиль якраз їй відповідає. Усе більше людей прагнуть не "ідеального" простору, а "справжнього" й затишного. Автентичні й необроблені краї, ручне різьблення, теплі відтінки – це те, що приваблює багатьох власників будинків.

Деталі до такого інтер'єру потрібно також обирати відповідні – вироби з кераміки, вітражні твори мистецтва тощо.