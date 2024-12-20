Дизайнери інтер'єру поділилися ідеями дизайну домашнього бару, то ж ви точно зможете обрати якусь на свій смак. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

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Ідеї для домашнього мінібару

Британський дизайнер Лі Брум реалізував просто дивовижний дизайн з барною перегородкою 70-х років у своєму будинку.

Я б також запропонував модернізувати бар, додавши морозильну камеру або холодильник, щоб ви могли зробити його справді робочим предметом, а також прекрасним доповненням до вашого дому,

– пояснив дизайнер.



Барна перегородка в інтер'єрі / Фото Стівена Кента Джонсона

Якщо у вас нема можливості випити келих ігристого в саду, то дизайнерка інтер'єру Вані Сайєд радить обрати для домашнього бару природний колір. На фото зображений мінібар будинку у Массачусетсі, який виконаний у стилі Тюдорів.

Фасади темно-зеленого кольору додали інтер'єру пишності й настрою. Завдяки глянцевій фарбі світло відбивається від шаф й створює відчуття більшого простору.



Мінібар у природних тонах / Фото Джареда Кузії

Якщо у вас невелика квартира і нема місця для барної стійки, то чудовим рішенням стане барний візок. Його перевагою є те, що він багатофункціональний і його можна використовувати на кухні й для інших речей, а коли прийдуть гості – створити бар.

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Новий або вінтажний барний візок стане привабливим доповненням до вітальні чи їдальні. Він може вмістити багато пляшок і бокалів у компактному просторі,

– сказав дизайнер Ленс Томас.



Барний візок в інтер'єрі / Фото Thomas Guy Interiors

Для прихильників стриманого дизайну підійде бар у стінній ніші. Такий мінібар буде дуже органічним у просторі й додасть інтер'єру родзинки. Щоб підкреслити його, можна додати підсвітку на поличках.



Мінібар у стіні / Фото Пабла Енрікеса

Якщо ви любите смакувати алкогольні напої і мрієте про мінібар, але для нього нема місця ні на кухні, ні у вітальні, то є ще один варіант. Красиві пляшки й елегантні келихи можна поставити на тацю у коридорі.



Скромний мінібар / Фото Anthropologie

Іноді тримати велику колекцію алкогольних напоїв на показ може бути недоречно. Якщо у вас є діти або ви плануєте їх у майбутньому, то дизайнери радять створити мінібар за дверима. Коли дверцята будуть закритими, то мінібар нагадуватиме шафу, однак варто їх відкрити й інтер'єр заграє новими фарбами.



Прихований мінібар / Фото Дженніфер Хьюз

Барну стійку можна інтегрувати у дизайн кухні. Крім того, що це зручно, так ще й дуже красиво, адже кухня отримає новий цікавий елемент.



Бар на кухні / Фото Меган Баєрле-О'Брайен

Ще один варіант для домашнього мінібару – стильна та містка консоль у кутку вітальні або в коридорі.



Домашній мінібар / Фото Arteriors

Мінібар – це цікава деталь, яка додасть інтер'єру індивідуальності й характеру. Дизайнери обожнюють створювати його на своїх проєктах.