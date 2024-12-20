Якщо наступного року у вас запланований ремонт, тоді краще дізнатися, які кольори дизайнери вважають старомодними і точно не радять використовувати у нових інтер'єрах. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Білий

Ви здивуєтеся, та дизайнери виступають проти білого кольору фарби. Річ у тому, що в інтер'єрі він має надто "стерильний" вигляд і нагадує атмосферу лікарні. Замість чисто білого кольору краще обирати білий з теплим відтінком. Це може бути колір слонової кістки, бежевий, брудно-білий тощо.

Після багатьох років стерильних білих і сірих мінімалістичних інтер'єрів ми прагнемо тепла та затишку, які ці кольори не можуть забезпечити. Я рекомендую кремові білі, коричневі, зелені та жовті кольори. Ці кольори в правильному відтінку можуть буквально огорнути вас теплом і подарувати відчуття затишку,

– заявила дизайнерка інтер'єру Деббі Метьюз.



Дизайнери не радять яскраво-білий колір / Фото Бенджаміна Мура

Сірий

Тренд на сірий мінімалістичний інтер'єр вже у минулому. Сірий колір стін є надто холодним і непривітним, тому зараз його радять уникати.

Я передбачаю, що холодні сірі тони, які домінували роками, продовжуватимуть зменшувати свою популярність. Натомість я б рекомендувала землисті нейтральні відтінки, такі як темно-сірий або теплий сірий, які здаються більш м'якими та органічними,

– пояснила дизайнерка Джессіка Гейтвуд.

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Темно-синій

Останніми роками темно-синя фарба в інтер'єрі була дуже популярною. Особливо часто її використовували на кухні, щоб додати простору глибини й вишуканості. Однак темно-синій поступово здає позиції. У новому році дизайнери радять обирати інші глибокі кольори замість синього. Альтернативою може бути зелений, коричневий або бордовий.

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Та пам'ятайте – хоч ці кольори можуть бути неактуальними в очах дизайнерів, вам потрібно дослухатися до власних бажань. Якщо ви все життя мріяли про темно-синю вітальню або сіру кухню – не відмовляйте собі у цьому. Тренди мінливі, тому ваш улюблений дизайн ще може стати супер-трендовим.