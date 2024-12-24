Як стилізувати приглушені метали в інтер'єрі

У 2024 році популярними були хромовані металеві акценти, однак у 2025-му – все зміниться. Дизайнери обиратимуть більш приглушені та старовинні метали. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

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Наприкінці 19 століття люди обирали для своїх домівок матову латунь, зістарену бронзу та матове олово. Саме ці метали вважатимуться найтрендовішими у 2025 році.

Як і ремісники того часу, які прагнули протистояти бездушності індустріалізації, ми віддаємо перевагу приглушеним оздобленням для створення інтер'єрів, які відчуваються тактильними та орієнтованими на людину,

– пояснила дизайнерка інтер'єру Крістіане Лем'є.

Оскільки зараз спостерігається тенденція до теплих і більш гостинних дизайнів інтер'єру, то саме тому дизайнери радять обирати не блискучі хромовані метали, а приглушені. Вони додадуть дому затишку й цікавих акцентів.



Акценти з приглушеного металу будуть у тренді у 2025 році / Фото Lemieux Et Cie

Приглушені металеві акценти можуть бути представлені у вигляді вінтажних ваз, ламп, журнального столика, свічників тощо. Усі ці металеві декорації чудово доповнять інтер'єр з природних матеріалів – дерева, каменю, кераміки.

Крім того, дизайнери радять поєднувати предмети декору з приглушеного металу зі стінами теплого коричневого чи насиченого зеленого кольорів. У такому інтер'єрі металева ваза стане справжнім акцентом, який збагатить простір і додасть йому унікальності.