Видання Deezen показало вісім спалень без вікон, освітлених за допомогою стратегічно розташованих вирізів і розумних рішень планування. Хоча більшість цих спальних кімнат не мають власних вікон, вони були розміщені в будівлях із кількома вікнами або мансардними вікнами поруч, передає 24 Канал.

Дивіться також Новорічна ялинка мами Кейт Міддлтон: дизайнери здивовані її "підступним" декором

Спальня в мікродомі

Архітектор Такеші Хосака створив Love2 House, мікродім у Токіо площею лише 19 квадратних метрів, з компактною спальнею, освітленою високими даховими вікнами.

Дахові вікна дозволяють природному світлу охоплювати весь будинок, поділений бетонними стінами, щоб визначити різні зони житлового простору, кухні та спальні.

Спальня у Токіо, яка отримує світло завдяки вікнам на даху / Фото Koji Fujii Nacasa and Partners

Спальня з вікнами на стелі

Casa Alférez, будинок на околицях Мехіко, спроектований Людвигом Годефроєм, має спальню, інтегровану в його більш широкий відкритий план. Природне світло освітлює будинок завдяки даховим вікнам у стелях. Використання дахових вікон замість звичайних вікон надає будинку "катедральне відчуття та пропорції всередині, з світлом, що проникає з усіх боків зверху".

Спальня у Мехіко має природне освітлення згори /Фото Rory Gardiner

Спальня з вікнами на даху

Будинок з "світловою порожниною" в Японії також замінює вікна на стінах на дахові вікна, дозволяючи природному світлу грайливо проникати через бетонні поверхи будинку.

Він має заглиблені багатофункціональні кімнати, які можуть використовуватися як спальні. Скляні прорізи в середині кожного поверху дозволяють світлу спускатися з дахового вікна, розташованого зверху.

Спальня з оригінальним освітленням / Фото Katsuya Taira

Спальня на мезоніні

У цій квартирі в Нью-Йорку, спроектованій дизайнером Джуліаном Кінгом, спальня без вікон розташована на мезоніні, щоб максимізувати простір, а під нею розміщені сховище та пральня.

Кілька індивідуальних деталей перетворюють раніше захаращений простір на чистий, відкритий лофт.

Спальня на мезоніні максимізує простір / Фото Michael Moran

Спальня зі складаними скляними стінами

Замість звичайних вікон для освітлення спальні в цьому будинку в Морелії, дизайнери HW Studio Architects створили складані скляні стіни, розташовані навколо двориків всередині будівлі.

Спальня зі скляними стінами / Фото César Béjar

"Одноногий" будинок

Розташований на узбережжі японської Окінави "Одноногий" будинок від IGArchitects – це будівля відкритого планування зі спальнею без вікон.

Огорнутий дерев'яними рамами і розсувними скляними дверима, будинок відкритий до навколишнього ландшафту. Він був спроєктований для клієнта, який хотів "чіткий вид на океан і постійний потік вітру протягом всього дня".

Спальня без вікон у будинку відкритого планування / Фото IGArchitects

Скляна спальня

Приглушені тони сірого бетону створюють спокійну атмосферу в спальнях Casa na Caniçada від Carvalho Araújo, які розташовані на верхньому поверсі "бункерної" будівлі без вікон і мають скляні стіни поряд з білими шторами.

Поверхом нижче великі житлові приміщення мають вікна від підлоги до стелі, щоб підкреслити мінімалістичний дизайн будинку.

Скляна спальня / Фото Nudo

Спальня – печера

Студія AC розробила Broadview Loft у Торонто, квартиру зі спальнею, схожою на печеру, яка не має вікон і була спроєктована як затишний куточок.

Завдяки округлій арці біля входу та трохи підвищеній підлозі цей куточок не страждає від браку вікон, а служить затишною та спокійною спальнею.

Спальня схожа на печеру / Фото Andrew Snow