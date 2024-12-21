Керол Міддлтон – засновниця Party Pieces, компанії з доставки товарів для вечірок поштою, – показала, як прикрасила офісне новорічне дерево, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому особливість новорічної ялинки мами принцеси Уельської

Ця ялинка є еклектичною сумішшю гірлянд, дерев'яних прикрас і, за словами Керол, "вкрай важливих блискучих кульок" – поєднуючи скандинавські орнаменти з більш яскравими елементами, що додають гламурності традиційній ялинці. Також матір принцеси, як вона сама зазначила, сховала між гілками підступного ельфа.

Те, як Міддлтон розвішує прикраси є нагадуванням про важливість індивідуального підходу.

Найкращі новорічні прикраси – це ті, які відчуваються особистими і не слідують правилам.

Інша перевага стилю "без правил" полягає в тому, що ви точно матимете задоволення від своїх новорічних прикрас кожного року. Міддлтон вперше поділилася зображенням ялинки ще в 2019 році. Навряд чи вона змінила прикраси на цей рік. Адже, якщо вони індивідуальні та веселі, немає потреби їх замінювати іншими.

Дизайнерка Клер Гарнер пояснює, що цього року люди обирають більш унікальні прикраси, зокрема виготовлені вручну.

Тренди дизайну схиляються до більш продуманих, ручних виробів. Зявиться акцент на унікальних, ручних виробах, які додають особистого та значущого дотику до новорічного декору.

Крім того, Гарнер рекомендує комбінувати текстури та експериментувати з більш органічними прикрасами (як шишки), щоб ваша ялинка залишалася еклектичною та відповідала тенденціям.

Комбінування текстур і використання натуральних елементів, таких як листя, шишки та сухі квіти, також буде важливим. Йдеться про створення затишного, гостинного простору простору, який має автентичний вигляд і відображає більш усвідомлений підхід до святкового сезону.