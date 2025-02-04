Досі стильно чи вже старомодно: чи варто обирати дерев'яні панелі для стін
- Дерев'яні панелі залишаються в тренді у 2025 році з переосмисленим дизайном, додаючи тепла та глибини інтер'єру.
- Рекомендується обирати панелі з природними лініями та натуральними відтінками дерева, а також рифлені панелі для кухні та вітальні.
- Дизайнери радять уникати надмірного прикрашання та важких декоративних елементів, які виглядають застаріло.
Дерев'яні панелі для стін упродовж багатьох років були трендовим оздобленням. Однак дизайнери відповіли на питання, чи варто обирати такий декор у 2025 році чи все ж він відправиться на пенсію.
Не будемо тягнути інтригу й одразу дамо відповідь – так, стінові панелі залишаються у тренді. Та є одне "але" – їхній дизайн дещо переосмислили. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Ideal Home.
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Які дерев'яні панелі обрати у 2025 році
У 2025 році обшивка стін залишатиметься в тренді, оскільки вона здатна додати тепла та глибини будь-якому простору. За допомогою панелей легко підняти інтер'єр на новий рівень, оскільки він пропонує швидке та ефектне рішення для трансформації порожніх стін, будучи досить універсальним, щоб відповідати будь-якому стилю дизайну,
– заявила дизайнерка інтер'єру Олівія Крошер.
У 2025 році дизайнери радять робити вибір на користь природного покриття, оскільки біофільний дизайн інтер'єру залишається дуже популярним. Тобто найкраще обирати дерев'яні панелі з яскраво вираженими сучками та природними лініями. Щодо кольору, то варто теж орієнтуватися на натуральні відтінки дерева.
Дизайн інтер'єру з дерев'яними панелями / Фото Future PLC
Також варто звернути увагу на рифлені панелі, які створюють інтерес та глибину своїми формами. Особливо їх радять використовувати у кухні та вітальній, наприклад за телевізором чи як центральний елемент у кімнаті. Елегантні вертикальні лінії візуально видовжують простір і роблять стіни вищими.
Трендові дерев'яні панелі / Фото Future PLC
Хоча певні стилі панелей стають менш популярними, це не означає, що ви повинні від них відмовлятися, якщо вони вам подобаються і вдало доповнюють інтер'єр. Однак дизайнери закликають уникати надмірного прикрашання, зокрема важких декоративних деталей, адже вони мають застарілий вигляд.