Не будемо тягнути інтригу й одразу дамо відповідь – так, стінові панелі залишаються у тренді. Та є одне "але" – їхній дизайн дещо переосмислили. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Ideal Home.

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Які дерев'яні панелі обрати у 2025 році

У 2025 році обшивка стін залишатиметься в тренді, оскільки вона здатна додати тепла та глибини будь-якому простору. За допомогою панелей легко підняти інтер'єр на новий рівень, оскільки він пропонує швидке та ефектне рішення для трансформації порожніх стін, будучи досить універсальним, щоб відповідати будь-якому стилю дизайну,

– заявила дизайнерка інтер'єру Олівія Крошер.

У 2025 році дизайнери радять робити вибір на користь природного покриття, оскільки біофільний дизайн інтер'єру залишається дуже популярним. Тобто найкраще обирати дерев'яні панелі з яскраво вираженими сучками та природними лініями. Щодо кольору, то варто теж орієнтуватися на натуральні відтінки дерева.



Дизайн інтер'єру з дерев'яними панелями / Фото Future PLC

Також варто звернути увагу на рифлені панелі, які створюють інтерес та глибину своїми формами. Особливо їх радять використовувати у кухні та вітальній, наприклад за телевізором чи як центральний елемент у кімнаті. Елегантні вертикальні лінії візуально видовжують простір і роблять стіни вищими.



Трендові дерев'яні панелі / Фото Future PLC

Хоча певні стилі панелей стають менш популярними, це не означає, що ви повинні від них відмовлятися, якщо вони вам подобаються і вдало доповнюють інтер'єр. Однак дизайнери закликають уникати надмірного прикрашання, зокрема важких декоративних деталей, адже вони мають застарілий вигляд.