Будинок Дженніфер Лопес і Бена Аффлека продають дешевше, ніж подружжя за нього заплатило
- Будинок Дженніфер Лопес і Бена Аффлека у Беверлі-Гіллз тепер продається за 59,95 мільйона доларів.
- Колишнє подружжя купило дім за 61 мільйон доларів.
- Особняк має площу 3 530 квадратних метрів, 12 спалень, 24 ванні кімнати, окремий гостьовий пентхаус, спортивний комплекс і гараж на 12 авто.
Мегаособняк у Беверлі-Гіллз, який Лопес і Аффлек виставили на продаж у липні 2024 року на тлі чуток про їхній розрив, тепер коштує 59,95 мільйона доларів. Раніше за нього просили 68 мільйонів доларів.
Експодружжя придбало будинок у травні 2023 року – майже через рік після весілля – за 61 мільйон доларів, передає 24 Канал із посиланням на Mansion Global.
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Який всередині особняк Лопес і Аффлека
Особняк площею близько 3 530 квадратних метрів розташований на пагорбі площею 5 акрів з видом на навколишні гори. Хоча будинок збудували у 2000 році, його нещодавно "перебудували й розширили".
Маєток має 12 спалень і аж 24 ванні кімнати. На території також є окремий гостьовий пентхаус площею 465 квадратних метрів, будинок для персоналу та двокімнатна охоронна будівля.
Для поціновувачів автомобілів або любителів вечірок передбачено чимало місця для паркування – гараж на 12 авто і додатковий простір для ще 80 машин.
Який всередині маєток зірок / Фото Marc Angeles
Також маєток має спортивний комплекс з баскетбольними і піклбольними майданчиками, тренажерним залом, боксерським рингом, лаунжем для перегляду спорту і баром. У будинку є і безкрайній басейн.