Експодружжя придбало будинок у травні 2023 року – майже через рік після весілля – за 61 мільйон доларів, передає 24 Канал із посиланням на Mansion Global.

Дивіться також Замок 18 століття, де жили нащадки Волта Діснея, продають за 8,5 мільйона доларів

Який всередині особняк Лопес і Аффлека

Особняк площею близько 3 530 квадратних метрів розташований на пагорбі площею 5 акрів з видом на навколишні гори. Хоча будинок збудували у 2000 році, його нещодавно "перебудували й розширили".

Маєток має 12 спалень і аж 24 ванні кімнати. На території також є окремий гостьовий пентхаус площею 465 квадратних метрів, будинок для персоналу та двокімнатна охоронна будівля.

Для поціновувачів автомобілів або любителів вечірок передбачено чимало місця для паркування – гараж на 12 авто і додатковий простір для ще 80 машин.

Який всередині маєток зірок / Фото Marc Angeles

Також маєток має спортивний комплекс з баскетбольними і піклбольними майданчиками, тренажерним залом, боксерським рингом, лаунжем для перегляду спорту і баром. У будинку є і безкрайній басейн.