Дім у Вудстоку з культової обкладинки альбому Боба Ділана продають за 5 мільйонів доларів

Маєток у Вудстоку, де побувало чимало легенд музики, виставлений на продаж майже за 5 мільйонів доларів. Цей будинок також потрапив на обкладинку одного з найвідоміших альбомів Боба Ділана

Ця історична нерухомість у регіоні Катскіллз займає майже 72 акри землі. Головний будинок, збудований у 1914 році, став місцем зйомки обкладинки альбому Ділана "Bringing It All Back Home" у 1965 році, передає 24 Канал із посиланням на Mansion Global.

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Дім, де побувало багато музичних зірок

На фото також присутня Саллі Ґроссман – дружина менеджера Боба Ділана, Альберта Ґроссмана, який тоді володів цією маєтністю. Ґроссман представляв багатьох зірок фолк- і рок-сцени 60-х років, зокрема гурт The Band, тріо Peter, Paul and Mary, а також Дженіс Джоплін, яка також відвідувала цей дім. Серед інших гостей були Джонні Кеш, Джордж Гаррісон, Бйорк, письменники Вільям Кеннеді та Аллен Ґінзберґ.

Маєток розташований на Striebel Road, названій на честь одного з перших власників – художника-карикатуриста Джона Стрибела.

Основний будинок у стилі фермерського котеджу має облицювання з блакитного каменю та ґанок. У будинку збережено оригінальні елементи: різьблені дерев'яні деталі, підлоги з широких дощок, історичні каміни та голландські двері.

Особливою прикрасою є вітальня з кам'яною підлогою, оригінальними стінами з блакитного каменю та каміном на дровах.

У головному будинку – чотири спальні, дві повноцінні ванні кімнати та дві гостьові.

Який всередині культовий дім у Вудстоку / Фото Will Nainis of Sundae Projects

Окрім нього, на території розташовані ще кілька об'єктів: окремий житловий будинок з чотирма спальнями та двома ванними, затишна дерев'яна хата з кухнею, ванною та спальнею, а також апартаменти на одну спальню й одну ванну кімнату, які Ґроссман використовував як особистий офіс для управління своїм лейблом Bearsville Records.

Поруч із основним будинком розташований Viking Hall – світле й просторе приміщення, яке може служити студією для художника чи музиканта, або бути офісом чи оздоровчим простором. Його дизайн зберігає сільську естетику – блакитне каміння, дерев'яні балки, горище – але водночас там встановлені сучасні СПА-зручності: сауна, паровий душ і ванна для релаксації.

Також на території є теплиця для цілорічного садівництва, басейн із підігрівом і солоною водою, "альтанка для медитації", ставок із джерельною водою та амфітеатр з електропостачанням, сидіннями й сценою для виступів.

Сучасні власники, які володіють нерухомістю, придбали її у Саллі Ґроссман у 2014 році за 2,95 мільйона доларів. Після смерті Альберта Ґроссмана в 1986 році вона перейняла управління маєтком.