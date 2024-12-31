Боб Ділан орендував таунхаус ще у 1980-х роках. Дім співаку так сподобався, що він, зрештою, купив його в 1990 році за невідому суму. У 2005 році музикант продав його нинішнім власникам за 4,45 мільйона доларів. Тепер вони виставили його на ринок за 7,25 мільйона доларів, передає 24 Канал із посиланням на Business Insider.

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Який вигляд має будинок Боба Ділана зсередини

П'ятиповерховий будинок розташований в Turtle Bay Gardens — історичному кварталі з 20 будинками, побудованими в 1860-х роках на вулицях East 49th і East 48th, подвір'я яких ведуть до спільного саду, доступного лише для мешканців.

Житлова площа на нижньому поверсі / Фото Sotheby's International Realty

Вітальня у будинку Ділана / Фото Sotheby's International Realty

Нинішні власники відремонтували дім. Вони зробили кухню більш сучасною та переробили всі ванні кімнати.

Оновлена ​​кухня / Фото Sotheby's International Realty

Ділан встановив багато дзеркал навколо таунхаусу, які не витримали ремонту.

Одна зі спалень / Фото Sotheby's International Realty

Шафа у спальні / Фото Sotheby's International Realty

З їдальні відкривається вид на приватний сад таунхауса, який має вихід до спільних садів / Фото Sotheby's International Realty

Приватний відкритий простір таунхаусу / Фото Sotheby's International Realty

Унікальною особливістю будинку, яким володів Ділан, є цегляні сходи з приватного внутрішнього дворика, які ведуть до спільного саду.

Зовнішні цегляні сходи ведуть до спільного саду мешканців / Фото Sotheby's International Realty

Будинок із п’ятьма спальнями та 5 з половиною ванними кімнатами має внутрішню площу близько 501, 68 квадратних метрів.

Ще одна спальня у колишньому домі співака / Фото Sotheby's International Realty

У бібліотеці є камін – один із семи в будинку.

Бібліотека з видом на вулицю / Sotheby's International Realty

Арки у п'ятиповерховому будинку оригінальні. Однак ліфт у ньому додали після того, як Ділан його продав.

Арочний дверний проріз веде у вітальню / Sotheby's International Realty