Під час традиційного звернення до британців Чарльз III виступав у готичній церкві в центрі Вестмінстера на тлі новорічної ялинки. Дизайнери кажуть, що спосіб, у який було декороване королівське дерево, може відтворити кожен, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому особливість новорічної ялинки короля Британії

Ялинка Чарльза має природну зелену основу, золоті гірлянди і серію червоних та позолочених прикрас, що надають їй класичного вигляду

Який вигляд має ялинка короля Британії: дивіться відео

Слід зауважити, що королівські родини завжди дотримуються класичних кольорових схем. Багаті темні червоні та зелені відтінки у поєднанні із золотими та блискучими елементами утворюють справжню магічну атмосферу.

Дизайнери пояснюють, що темні, більш глибокі червоні та зелені відтінки роблять простір дорожчим і вишуканішим на вигляд, ніж яскраві червоні та зелені кольори, які можуть різати око, якщо їх використовувати у надмірній кількості.

Використання тонших версій класичних різдвяних кольорів додасть глибини простору, краси і надасть потрібну жменю романтичного шарму.

Королівські родини завжди обирають традиційні прикраси, з багатьма елементами, натхненними правлінням Тюдорів та вікторіанською епохою.

Антикварні прикраси – це цікавий спосіб впровадити королівський стиль у вашому власному домі, зауважують експерти.

Інший ключовий елемент, який використовують королівські родини, щоб відтворити історичний вигляд інтер'єру, це банти. Ними можна прикрасити ялинку або пов'язати бильця.