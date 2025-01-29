Диван з окантовкою – останній крик моди: чому дизайнери в захваті від нього

Якщо ви плануєте купувати новий диван у вітальню, тоді просто мусите ознайомитися з новою модною тенденцією. Вона повернулася до нас з 70-х років минулого століття і зараз набирає шаленої популярності.

Мовиться про диван з окантовкою, який додає інтер'єру індивідуальності та більше кольору. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Ideal Home.

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Чому дизайнери в захваті від окантовки диванів

Кант – це декоративне оздоблення, пришите по краях диванних подушок, підлокітників і спинки. За кольором він може поєднуватися з основною оббивкою або контрастувати з нею, що створює виразну та вишукану обробку виробу.



Диван з окантовкою / Фото Sofology

Метою окантовки є додати меблям вишуканості та індивідуальності. Вона підкреслює форму та лінії дивана, привертаючи увагу до його конструкції та підкреслюючи загальний дизайн.

Багато наших клієнтів обирають контрастну окантовку для дизайну свого дивана, вибираючи контрастний колір, щоб підкреслити силует дивана,

– сказав гендиректор Sofas & Stuff Ендрю Куссін.



Трендовий диван в інтер'єрі / Фото Future PLC

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Якщо ви хочете поставити диван з окантовкою у своїй вітальні, то важливо переконатися, що його кольори будуть пасувати до загального інтер'єру кімнати. Щоб допомогти поєднати образ, можна додати у простір дрібні деталі у відтінках дивану. Наприклад, вазу, лампу, штори тощо.

Хоч тренд на окантовку дивану походить з ретро-стилю, та дизайнери вважають, що він здатний доповнити будь-який інтер'єр. А якщо ви в захваті від цієї тенденції, але не плануєте купувати новий диван, тоді можете додати подушки з окантовкою.