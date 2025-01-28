Відродження старомодного тренду

Дизайнерка з Нью-Йорка Лаура Крей стилізувала стіл у квартирі у дуже незвичний зараз спосіб. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

Читайте також Двері аркою набирають шаленої популярності в інтер'єрах: де їх стилізувати

У дизайні інтер'єру є правило, що коли надто різкий чи холодний простір потрібно пом'якшити, – використовують текстиль. Лаура Крей вирішила обрамити стіл картатою фіранкою. У такий спосіб вона надала нового дихання давно забутому тренду з минулого.

Інші дизайнери скептично ставилися до обрамлення столу, аж поки не побачили готовий інтер'єр Лаури. Вони зауважили, що таке рішення стало акцентним і додало кімнаті чарівності і романтичності.

Тож якщо у вас є столик, який потрібно прикрасити, або вам треба заховати безлад у шафі, то текстиль стане у пригоді. Головне обирати актуальні зараз принти, як-от клітинку.

"Спідниці" завжди використовувалися в більш традиційних приміщеннях, але зараз свіжим є поява "спідниць" для столу, хоча й із більш сучасної тканини, у сучасній кімнаті. Наприклад, мені подобається тканина з графічним малюнком, яка використовується як "спідниця",

– сказала Крей.



Дизайнерське рішення зі столом, яке усім сподобалося / Фото Ману Родрігез

Дизайнери зауважили, що стіл зі "спідницею" ідеально вписується у еклектичний інтер'єр, який зараз дуже популярний. Він здатний збагатити мінімалістичну кімнату і створити цікавий акцент.