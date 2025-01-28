Возрождение старомодного тренда

Дизайнер из Нью-Йорка Лаура Крей стилизовала стол в квартире очень необычным сейчас способом. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Livingetc.

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В дизайне интерьера есть правило, что когда слишком резкое или холодное пространство нужно смягчить, – используют текстиль. Лаура Крей решила обрамить стол клетчатой занавеской. Таким образом она предоставила новое дыхание давно забытому тренду из прошлого.

Другие дизайнеры скептически относились к обрамлению стола, пока не увидели готовый интерьер Лауры. Они заметили, что такое решение стало акцентным и добавило комнате очарования и романтичности.

Поэтому если у вас есть столик, который нужно украсить, или вам надо спрятать беспорядок в шкафу, то текстиль пригодится. Главное выбирать актуальные сейчас принты, например клетку.

"Юбки" всегда использовались в более традиционных помещениях, но сейчас свежим является появление "юбок" для стола, хотя и с более современной ткани, в современной комнате. Например, мне нравится ткань с графическим рисунком, которая используется как "юбка",

– сказала Крей.



Дизайнерское решение со столом, которое всем понравилось / Фото Ману Родригез

Дизайнеры заметили, что стол с "юбкой" идеально вписывается в эклектичный интерьер, который сейчас очень популярен. Он способен обогатить минималистичную комнату и создать интересный акцент.