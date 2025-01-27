Похоже, что традиционные прямоугольные двери в этом сезоне будут вытеснены аркой. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Арки сейчас можно наблюдать в различных стилях интерьера. Их популярность связана с тем, что они могут добавить элегантности и смягчить линейную архитектуру.

Арочные дверные проемы становятся все более популярными, поскольку они могут смягчить интерьер, создавая привлекательный переход между двумя пространствами. Этот стиль также дополняет общую тенденцию изгибов шкафов, диванов и зеркал. Результатом является более мягкая, теплая среда, сочетающая линейные и прямоугольные пространства,

– сказала дизайнер Дженеффер Джонс Пунджани.

Как использовать арку в интерьере

Часто ванные комнаты наполнены острыми углами и твердыми поверхностями, которые вызывают ощущение резкости и холода. Именно поэтому дизайнеры начали делать двери в душевую кабину в форме арки. Это добавляет визуального интереса и смягчает холодную плитку. Кроме того, арку в душ можно красиво обрамить занавесом.



Душ в форме арки / Фото Пенроуз Тилбери

Дизайнер интерьера Венетия Рудебек считает, что стеклянные двери в форме арки способны пропускать больше света и создавать ощущение открытости между различными комнатами. Именно поэтому она советует использовать двери в форме арки между комнатами.



Межкомнатные двери в форме арки / Фото Studio Vero

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Иногда арочные двери могут быть не причудливым дизайнерским решением, а настоящей необходимостью. В доме, что на фото ниже, туалет расположен в очень маленьком пространстве под лестницей. Прямоугольные двери там просто не поместились, и имели бы очень неуклюжий вид. Именно поэтому арка может стать очень полезной для маленького пространства.



Арка подойдет для маленького пространства / Фото Мэри Уодсворт

Арка может создать архитектурный интерес в соединительных пространствах – подъезде или коридоре.

Мне нравится использовать арки там, где ограничены возможности выбора дизайна: проходы, двери шкафа и тому подобное. Они позволяют создавать тонкие, но интересные переходы между пространствами в доме,

– сказала дизайнер Маргарет Нав Паркер.

Арка – это не что-то новое в интерьере, а скорее – давно забытое старое. Она тесно связана с классической архитектурой. Выбирая ее сейчас, вы можете быть уверены, что через несколько лет такой интерьер не выйдет из моды, ведь он – вечный.