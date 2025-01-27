Есть по меньшей мере 6 ошибок, которых следует избегать во время ремонта ванной комнаты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на marthastewart.

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Ошибки во время ремонта ванной комнаты

Не устанавливать бюджет. Установление бюджета – это первое, что нужно сделать перед началом любого проекта ремонта дома. Поэтому, наличие бюджета поможет принять много дизайнерских решений и определить, на какие элементы вы готовы потратить деньги. В идеале бюджет должен также включать непредвиденные расходы.

Отсутствие плана. Заблаговременное планирование позволит избежать проблем, которые могут нарушить рабочий процесс позже. Нужно понимать, что ванная комната – это пазл, который состоит из сантехники, отопления, вентиляции, электричества, отделочных материалов, аксессуаров и тому подобное. Поэтому такие моменты нужно продумать заранее.

Недостаток места для хранения. Внедрение решений для хранения вещей в дизайн ванной комнаты имеет важное значение и должно быть одним из ключевых моментов при планировании ремонта. Важно обеспечить достаточно места для хранения вещей, которые часто используют, таких как косметика, туалетные принадлежности, полотенца и тому подобное. Варианты хранения могут варьироваться от практических решений, таких как установка настенных крючков, чтобы полотенца не падали на пол, до закрытых шкафчиков, где можно спрятать необходимые вещи.



Обязательно нужно продумать о местах для хранения в ванной комнате / Фото Unsplash

Забыли установить вентиляцию. Планируя ремонт в ванной комнате, важно позаботиться о вентиляции. Это важно, поскольку она обеспечивает достаточный воздухообмен, что способствует быстрому удалению неприятных запахов, влаги, а также предотвращает развитие плесени.

Выбор слишком много стилей плитки. Во время ремонта ванной комнаты, как правило, есть несколько зон, где вы хотели бы положить плитку, в частности пол, стены или душ. Много стилей плитки в одном пространстве часто может быть плохим решением. Поэтому лучше избегать чрезмерной вариативности стилей плитки в пределах одного помещения.

Недостаточно освещения. Учитывая то, что это пространство часто используется, важно обеспечить достаточное освещение. Даже в небольших помещениях использование лишь одного светильника может оказаться недостаточным. Рекомендуется многоуровневый подход к освещению, который включает использование общего освещения, стратегически расположенных бра для выполнения конкретных задач, например, нанесения макияжа, и акцентное освещение для дополнительного эффекта.