Вже не трендові: які кольори диванів виходять з моди у 2025 році

Диван – один з центральних елементів вітальні. Тому власники домівок приділяють багато уваги його вибору, щоб він міг візуально "піднести" простір, а не зіпсувати його.

Не останню роль відіграє і колір самого дивана і якщо ви плануєте купити новий зараз або ж в найближчому майбутньому, варто знати про кольори диванів, які вийдуть з моди у 2025 році. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Кольори диванів, які виходять з моди у 2025 році

Історично склалося так, що холодні сірі тони, особливо з блакитними відтінками, були популярним вибором для диванів у вітальню. Однак у 2025 році ці відтінки втрачають популярність. Хоча холодний сірий мав популярність протягом тривалого періоду, бажано уникати цього кольору при виборі дивану. Варто розуміти, що не всі нейтральні кольори вийшли з моди, однак рекомендується уникайте холодніших варіантів.

Яскраво-білий колір дивану, який слугує фокусною точкою меблів у вітальні, також піддавався критиці за свою "холодність". За словами Ребекки Мур Мерфі, співзасновниці та архітекторки Murphy & Moore Design, подібно до холодного сірого, білому дивану може бракувати тепла та глибини, які зазвичай підкреслюють сучасні дизайни інтер'єру.

Яскраво-біла оббивка, хоча й залишається класикою в невеликих кількостях, як правило, непрактична для більшості домогосподарств і позбавлена ​​того відчуття патини та розкоші життя, якого багато хто прагне,

– пояснила фахівець.



Дивани в яскраво-білих тонах виходять з моди / Фото Unsplash (Collov Home Design)

Важливо зазначити, що вугільно-сірий колір зараз також вважається не модним для диванів.

"Роками вугільно-сірий був "безпечним" варіантом: достатньо темним, щоб приховати плями, і достатньо нейтральним, щоб відповідати будь-якому тренду", – каже Рейчел Бліндауер.

Проте час його "панування" непомітно закінчується. На сьогодні вугільний колір не сприймається затишно, особливо у будинках з відкритим плануванням, залитих природним світлом.

Темно-синій протягом довгого періоду вважався надійним і стильним варіантом, проте, як зазначають фахівці, останнім часом він може здаватися дещо важким або надто формальним.

Тим не менш, не потрібно відмовлятися від використання синього кольору в декорі. Пильний синій або сланцевий можуть забезпечити подібний ефект заземлення, водночас випромінюючи більш розслаблену і природну атмосферу.