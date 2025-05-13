Ніколи цього не робіть: 6 помилок в оформленні інтер'єру, які дорого вам обійдуться

Гарні речі не завжди виявляються практичними. Якщо при оформленні інтер'єру орієнтуватися лише на естетику і моду, згодом можна про це пошкодувати.

Співробітники дизайнерського видання Homes and gardens поділилися найдорожчими помилками, яких вони припускалися під час оформлення інтер'єрів, передає 24 Канал.

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Помилки в інтер'єрі, як дорого коштують

Темні килими

Темні килими не варто купляти власникам домашніх тварин / Фото Lore Group

Цифрова редакторка видання, Дженніфер Еберт, каже, що шкодує, що колись встановила в домі чорні килими. Вони не лише виявилися найскладнішими для прибирання, але й були не найпрактичнішим варіантом для щоденного користування.

Дженніфер поділилася: "Це було багато років тому, але чорні килими – моя найдорожча помилка в дизайні. Вони показували кожну порошинку і шерсть від кота, і ніколи не було зрозуміло, чи вони справді чисті. Ніколи більше не зроблю таку помилку – тепер обиратиму світле, легке в догляді покриття, наприклад, джутові килими".

Г-подібний диван без гнучкості

Секційні дивани – не найкращий вибір для вітальні / Фото Future

Керівниця напряму стилю Катріна Гарпер-Льюїс розповіла, що шкодує про покупку Г-подібного дивану.

Вона пояснює: "Г-подібний, але не модульний диван – це дизайнерська витрата, про яку я шкодую. У першій оселі він був чудовий, але до наступного житла зовсім не підходив. Дуже шкодую, що не купила варіант із окремим пуфом – було б набагато зручніше!".

Її досвід свідчить: такі великі й нерозбірні меблі – не завжди найкращий варіант. Секційні дивани не завжди легко вписуються в новий простір і можуть мати занадто громіздкий вигляд у вітальні

Менші дивани-лавки або модульні конструкції, які можна перекомпонувати, — зазвичай безпечніший вибір: вони не займають багато місця й не "прив'язані" до розміщення в кутку кімнати.

Дорогий килим, який занадто малий для простору

Замаленькі килими не використовуйте у великих просторах / Фото Future

Головна редакторка Зара Стейсі поділилася, що придбала стильний килим, який виявився доволі маленьким.

Він мав майже комічний вигляд – наче плавав у морі підлоги у моїй вітальні. Безсумнівно, це був гарний килим, але це не приховало того факту, що він занадто малий. Тепер я завжди обираю більші варіанти, бо немає нічого гіршого, ніж килим, який не виконує свою функцію,

– розповіла вона.

Висновок: завжди вимірюйте простір перед покупкою, навіть якщо килим вам дуже подобається. Великі інвестиції мають бути функціональними.

Важкі в догляді теракотові плитки

Обирайте плитку для кухонної підлоги, яку легко чистити / Фото Ca' Pietra

Теракотові плитки цінуються у світі інтер'єрного дизайну за здатність надавати простору сільського шарму та природності. Втім, редакторка з трендів і стилю Шарлотта Олбі має іншу думку…

Вона каже: "Плитка з теракоти на нашій кухонній підлозі була одним із найбільших витрат у процесі ремонту. Хоча я обожнюю її вигляд, колір і відчуття, чистити її – справжній жах. Незважаючи на ретельне просочення захисними засобами, теракота поводиться майже як губка: будь-які плями миттєво вбираються, і ми досі не знайшли швабру, яка не розвалюється при спробі її відтерти. Я ще тестую різні методи прибирання, але поки що нам залишається лише змиритися з цим "сільським", недосконалим виглядом".

Лляний диван

Для дивану слід обирати зностійку тканину / Фото Future

Льон – красива, але не надто практична тканина. Шарлотта Олбі купила великий лляний диван нейтрального кольору – дуже м'який і зручний. Однак він за два роки швидко зіпсувався, бо вона не обрала тканину підвищенної зностійкості, а вдома є собака. Висновок: подумайте про догляд і довговічність, перш ніж інвестувати в меблі.

Непрактичні вінтажні меблі

Меблі мають бути не лише красивими, але й практичними / Фото Future

Керівниця інтер'єрного відділу Хебе Гаттон купила красиві французькі вінтажні тумбочки для спальні. Вони виявилися занадто високими та маленькими для зручного використання. Вони також не вписалися в інші кімнати після переїзду. Висновок: перевіряйте габарити та функціональність, навіть якщо річ дуже красива.