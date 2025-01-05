Килим – це основа інтер'єру, адже він здатний об'єднати усі меблі та декор. Дизайнери інтер'єру назвали стилі килимів, до яких варто придивитися у 2025 році. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

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Трендові дизайни килимів

Дизайнерка Малін Глемм радить обирати лише натуральні матеріали для килима, оскільки саме природність та екологічність зараз у тренді.

Вовна залишається фаворитом завдяки своїй довговічності, м'якості та екологічності. Загалом акцент робиться на автентичності та майстерності. Наприклад, килими ручної роботи – це не лише естетика – вони також представляють продуманий дизайн і якість, що резонує з людьми сьогодні,

– сказала дизайнерка.

Брітт Зуніно з Studio DB любить обирати килим у тій самій колірній палітрі, що й решта кімнати, але темнішого відтінку. Насичений колір на підлозі додасть сміливого настрою.

Інша велика тенденція 2025 року – це килим на килимі. Постеліть спершу великий килим на всю підлогу, а тоді додайте маленький акцентний. Таке рішення додасть простору ще більше теплоти, глибини й індивідуальності. Щоб реалізувати такий дизайн можна:

додати килим з візерунком поверх нейтрального килима;

поєднати килим з маленьким ворсом з килимом з великим;

поєднати великий килим маленьким того самого кольору, але з малюнком.



Тренд килим на килимі / Фото Сари Гріггс

Зої Фельдман радить обирати килим з маленьким ворсом для спальні та вітальні, оскільки він більш практичний.



Килим з низьким ворсом / Фото Макса Буркхалтера

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Килим з абстрактним принтом може стати цікавим акцентом у вітальні. Він додасть відчуття мистецтва у домі і привертатиме увагу гостей.



Килим з візерунком, натхненим мистецтвом / Фото Tihany Design

Килим у смужку ніколи не вийде з моди. Крім того, він може візуально збільшити кімнату. Наприклад, горизонтальна смужка зробить кімнату вищою, а вертикальна – ширшою.



Килим у смужку трендовий завжди / Фото Crucial Trading

Килим з шаховим принтом – це ще одне позачасове рішення, яке підійде будь-якому стилю інтер'єру. Фахівці радять не боятися цього сміливого дизайну, оскільки він виходить за межі трендів.

Симетрія та баланс кольорів, які чергуються, створюють візуально приємний і гармонійний дизайн, даруючи відчуття порядку та витонченості,

– сказала співзасновниця Studio By Agni Анушка Ахуджа.



Дизайн інтер'єру / Фото Оуен Гейл

Дизайнери зауважують, що 2025 рік – це рік насичених та примхливих кольорів. То ж вони радять придивитися до смарагдового, темно-синього, теракотового та інших кольорів для килима.