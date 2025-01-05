Дизайнери інтер’єру та експерти з освітлення назвали головні тенденції в освітленні 2025 року, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and Gardens.

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Тренди в освітленні у 2025 році

"Органічний модерн" стане ключовим у дизайні інтер'єрів 2025 року. Ця тенденція вплине на кожну деталь, зокрема на вибір освітлення. Відбуватиметься зсув до природних дизайнів, плавних вигинів, неправильних форм, створених з красивих сталих матеріалів, таких як бамбук, ротанг та перероблене скло.

Природні форми у дизайні освітлення заполонять наші домівки / Фото Joyelle West Photography

Інтегроване та розумне освітлення, яке пропонує можливість налаштування яскравості, колірної температури та функції автоматизації, матиме великий попит. Власники квартир і будинків робитимуть ставку на зручність та персоналізацію в управлінні освітленням, комфорт та енергоефективність.

Алебастрові люстри – найкращий вибір у 2025 році / Фото Adam Albright

Тренд на коричневі, земляні відтінки та теплі металіки у вигляді антикварних оздоблень проникає у дизайн освітлення. Також у 2025 році зростатиме популярність матеріалів, таких як алебастр, який славиться своєю унікальною текстурою, створює вінтажну атмосферу та випромінює тепле, рівномірне світло.

Оскільки люди проводять більше часу вдома, освітлення, орієнтоване на добробут, стало ключовою особливістю житлових просторів. Люди хочуть відчути зв’язок з природою, і імітація природних циклів освітлення допомагає в цьому. Власники будинків вкладатимуть гроші у розумні функції освітлення, які коригуватимуть температуру та яскравість світла протягом дня, щоб узгодити їх із природними ритмами.

Освітлення "гратиме" додаткову роль – слугуватиме декором / Фото Annie Schlechter

В сучасному житловому просторі освітлення є ювелірними виробами. Люди вкладають гроші у дизайнерські речі, які справляють враження. Наприклад, скульптурні світильники виконують роль декору, слугуючи центральним елементом кімнати та дозволяючи власникам демонструвати свій стиль і індивідуальність.

У 2025 році можна буде побачити зміни на користь екологічно чистого та енергоефективного дизайну освітлення. Продовжиться попит на автономне освітлення через зростання вартості електроенергії. Технологія LED залишатиметься домінуючою. Очікується поява світильників з перероблених матеріалів та біофільними дизайнами.