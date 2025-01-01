Які тренди у дизайні перекочують у 2025 рік, передає 24 Канал із посиланням на Elle Decor.

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Розкіш і багато прикрас

Завдяки поколінню Z у наступному році відбудеться своєрідне відродження рококо. Відповідно до звіту Pinterest Predicts 2025 Trend Report, вишукана естетика відображатиметься як в моді, так і в дизайні будинків.

Хоча непросто створити ідеальний стіл у стилі бароко або атмосферу рококо в інтер’єрах, представники покоління Z знайшли вихід. Вони шукають застарілі предмети в антикварних магазинах і змішують дешеві знахідки з більш сучасними елементами.

Любов до всього розкішного характерна для покоління "зумерів" / Фото William Abranowicz

Вишневий

Мистецтво та дизайн на тему їжі завжди мали культурну силу. У 2025 році у світі домашнього декору пануватиме мода на вишні.

За даними Pinterest, запит на "вишневий настрій" зріс на 325%, "вишневі спальні" здобули популярність на 100%, а "темно-вишневий червоний" зріс на 235%. TikTok переповнений відео з ялинками, прикрашеними вишневими іграшками, майстер-класів з виготовлення диском'ячів з вишневою темою і навіть відео з вишневими декораціями для дверей.

Вишні – яскраві і життєствердні. Це є тим напрямком у дизайні, якому віддає перевагу покоління Z. "Зумери" тяжіють" до яскравих відтінків, які піднімають настрій.

Вишневий колір займає центральне місце в інтер'єрі "зумерів" / Фото Douglas Friedman

Маленькі вогники

"Зумери" відчувають відразу до жорсткого верхнього освітлення.

Велике табу для них – це коли в кімнаті є лише один тип освітлення. "Зумери" хочуть бачити кілька джерел світла тому, що це також спосіб підвищити настрій. Вони надають перевагу підвісним ліхтарикам та підлоговим лампам.

Покоління Z обирають багатошарове освітлення / Фото Laure Joliet

Скарби з секондхенду

Одна з особливостей покоління Z – це їх пристрасть до антикварних магазинів.

Тренди дизайну покоління Z насправді є дуже продуманими. Вони надають перевагу вінтажним знахідкам замість того, щоб купувати нові речі в популярних магазинах.

Часто вживані предмети набувають глибокого особистісного значення.

І це не тільки смак покоління Z. Дизайнери по всьому світу також захоплюються вінтажними речами. Вінтажні меблі продовжують мати широкий попит навіть у приміщеннях, де домінує сучасний стиль.

"Зумери" обожнюють речі з історією / Фото Frank Frances