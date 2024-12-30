Щодо оформлення інтер'єрів у зелений колір в 2025 році, то ми спостерігатимемо відхід від колись трендових темно-синіх до більш світлих тонів. Наступного року у моді будуть такі відтінки, як морська піна, фісташка та м'ята, передає 24 Канал із посиланням на House and gardens.

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Трендовий колір на кухні Гетевей

У сучасній кухні Гетевей ніжний блідо-зелений колір шаф навіть не "кричить, а співає". Це універсальний колір, який ідеально підходить для створення спокійної атмосфери. Нагадуючи про теплі кліматичні умови, зелений відтінок морської піни стане прекрасним тлом для будь-якого іншого нейтрального кольору.

Зелений колір символізує відновлення та ріст, нагадує про красу і постійність природи. Це робить його безсмертним вибором для кухонь, оформлених в естетиці "тихої розкоші".

Який вигляд має кухня акторки / Фото Instagram Studio Shamshiri

Довідка: "Тиха розкіш" – стиль, який поєднує елегантність і вишуканість без зайвої помпезності. Розкіш не виражена у величезних, розкішних елементах, а в їх витонченості, витривалості й увазі до дрібниць. Цей стиль акцентує на якості матеріалів, простоті форм і продуманих деталях, що створюють атмосферу спокою та гармонії.